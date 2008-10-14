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Doğumgününde hediyelere boğuldu

Ebru Gündeş doğum gününde sevgilisi tarafından hediye yağmuruna tutuldu.

14 Ekim 2008 03:00

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş 34 yaşına bastığı gece, sevgilisi Osmantan Erkır tarafından hediye yağmuruna tutuldu. Gündeş, 'Ölümsüz Aşk' şarkısını seslendirirken başından aşağı sarı gül yaprakları döküldü!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 34'üncü yaşgününü önceki gece 'Popstar Alaturka' yarışmasının canlı yayınında kutladı. Sevgilisi Osmantan Erkır'ın hediye yağmuruna tuttuğu Gündeş, sevincinden gözyaşlarına hâkim olamadı. Erkır, sevgilisini hediye yağmuruna tutarken, onu ne kadar çok sevdiğini de sık sık dile getirdi.

Sürpriz konuklar sevindirdi

Gündeş'e yeni albümü için yakın arkadaşı Ravi İncigöz'ün 'Ölümsüz Aşk' adlı bir şarkısını hediye ettiğini açıklayan Osmantan Erkır; Selami Şahin ve Yusuf Hayaloğlu'nu da Gündeş'in şerefine programına konuk etti. Ebru Gündeş özellikle Yusuf Hayaloğlu'nun söylediği, 'Ah Ulan Rıza' isimli şiirde gözyaşlarına hâkim olamadı.

Kuliste pasta da kestiler

Ebru Gündeş yeni albümünde yer alan 'Ölümsüz Aşk' isimli şarkıyı söylerken sahneden çok sevdiği sarı gülleri döktüren Osmantan Erkır, son olarak gazetecilerin alınmadığı kuliste Gündeş için pasta kestirdi. Sevgilisine çok güzel ve kıymetli bir hediye de aldığı belirtilen Osmantan, bu hediyenin ne olduğunu ise açıklamadı. Programın sonlarına doğru ise Bülent Ersoy, Ebru Gündeş'i kucağına oturtarak, "Sen benim bebeğimsin" diye sevgi gösterisinde bulundu.

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