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Yaşam

Doğumevinde gaz patlaması: 1 ölü

Mardin'deki doğumevinde, merkezi sisteme giden boruda gaz sıkışması nedeniyle küçük çaplı bir patlama oldu.

01 Ocak 2011 02:00

T24 - Mardin'deki doğumevinde, merkezi sisteme giden boruda gaz sıkışması nedeniyle küçük çaplı bir patlama oldu.

Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde, oksijen ağı borusundaki gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bodrum katında Gaziantep'ten gelen bir firmanın oksijen ağı borusu onarımı sırasında merkezi sisteme giden boruda gaz sıkışması nedeniyle küçük çaplı bir patlama oldu.

Patlamada, firmada çalışan Metin Özçalışkan hayatını kaybetti. Olay nedeniyle önlem amacıyla hastanedeki yaklaşık 60 çocuk ile kadın hasta, ambulanslarla başka hastanelere nakledildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vali Hasan Duruer, olayın ilk belirlemelere göre iş kazası olduğunu belirterek, ''Olayda bir usta vefat etti'' dedi.

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