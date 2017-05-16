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15 Temmuz Darbe Girişimi

Doğumdan sonra tutuklanan kadın tahliye edildi

Tahliye haberini CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu duyurdu

16 Mayıs 2017 19:20

Zonguldak Ereğli’de, doğum yaptıktan 3 gün sonra 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanarak bebekle birlikte cezaevine gönderilen Aysun Aydemir, tahliye edildi.

Gazete Sûjin'de yer alan habere göre Mersin’de İngilizce öğretmeni olan Aysun Aydemir, Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki özel hastanede doğum yapmış, ancak 'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle doğumdan 3 gün sonra gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak bebekle birlikte cezaevine gönderilen Aysun Demir, tahliye edildi.

Tahliye haberini CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu duyurdu.

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