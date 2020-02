Doğumdan sonra kilo alınca yürüyemez hale geldi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, 10 yıl önce doğum yapmasının ardından kilo alarak 186 kiloya ulaşan 3 çocuk annesi Zülfiye Baltürk, yürüyemez hale geldi. 7 yıldır yatağa bağımlı hale gelen Zülfiye Baltürk (52), tedavisi için imkanlarının olmadığını söyledi.

Düzce Cumhuriyet Mahallesi\'nde oturan Zülfiye Baltürk, 10 yıl önce doğum yaptıktan sonra kilo almaya başladı. Zülfiye Baltürk kilo alınca 7 yıldır yatağa bağımlı hale geldi. Hareketsizlikten dolayı kilo almaya devam eden Zülfiye Bültürk 186 kiloya ulaştı. Zülfiye Baltürk ayrıca kiloya bağlı olarak birçok hastalıkla da boğuşmak zorunda kalıyor. Zülfiye Baltürk yerinden kalkamadığı için sıkıntılarının her geçen gün arttığını gözyaşları içinde anlatarak, \"Doğumdan sonra ben kilo almaya başladım. Kilo daha sonra belime vurdu ve fıtık yaptı. Daha sonra diz kapaklarımın sıvısı bitti. Kalp var, yüksek tansiyon var. 7 seneden bu yana yatıyorum. Eşim bakıyor. Gittiğimiz hastaneler bizi geri gönderiyorlar. Bizimle ilgilenmiyorlar, tedavi etmiyorlar. Bizden büyük rakamlar istiyorlar. Bizim gücümüz yok. Tedavisi var ama bizim imkanımız yok. Bizden 120 bin lira istiyorlar. Tüm psikolojim bozuldu. Evime hasretim, kapıma hasretim, komşuma hasretim. Hiçbir yere gidemiyorum. 24 saat evdeyim. Artık eşimin de psikolojisi bozuldu. Sinir sistemimiz artık iyice yıprandı. Allah razı olsun eşim bakıyor, ancak o da bunaldı, o da bıktı. Nereye kadar sürecek bilmiyorum?\" dedi.

Son 7 yıldır yatağa bağımlı eşine bakan, her türlü ihtiyacını karşılayan Ali Baltürk\'ün (65) tek isteği ise eşinin bir an önce sağlığına kavuşması. Eşinin kilo almaya devam ettiğini belirten Ali Baltürk, \"Eşim 7 senedir yatıyor. Ayaklarında problemler var. Diz kapaklarındaki sıvılar bitmiş. Kilo almaya devam ediyor. Hastaneye yatırıyoruz, değişen bir şey yok. 7 senedir bakıyorum. Bütün işleri ile ben ilgileniyorum. 3 erkek çocuğumuz var. Çok zor oluyor. Sabaha kadar uyku uyuyamıyoruz. Ağrıları oluyor. Tedavisi mümkün ancak, 120 bin lira istiyorlar. Buradan yürür çıkar diyorlar ama imkanımız yok tedavi ettiremiyoruz. Eşimin tedavisi ile ilgili CİMER\'e başvurumuz oldu. Valilik bir ekip gönderdi. Bir kez geldiler bir daha aramadılar\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI