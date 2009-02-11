Doğumdan sonra ilk kez ekranda

Esra Ceyhan'ın programına konuk olan Pınar Altuğ, normal doğum yaptığı için herşeyin daha kolay olduğunu ve çabucak ayaklandığını anlatarak "Fizik önemli değil boşver, düzeltirim, çocuğum sağlıklı olsun yeter diyordum. Doğuma 15,5 kilo ile girdim. Doğumdan sonraki gece 6-7 kilosu gitmişti. Eve geldiğimde 10 kilosu gitmişti. Yine doğum yapacak olsam, normal doğum isterim" dedi.



Henüz yeni anne olmasına rağmen gayet formda görünen Pınar Altuğ, doğum sırasında heyecandan "O benim bebeğim" diye bağırdığını anlatarak "Çok acayip bir şey" diye konuştu.

Doğumda eşinin yanında olan Yağmur Atacan ise Su bebeğin göbeğini de kendisinin kestiğini belirterek "Bence bir erkeğin hayatında böyle bir şeye mutlaka şahit olması, kendi çocuğunun doğumuna girmesi gerek. İyiki o ilk doğduğu anı görmüşüm" dedi.



(Televizyon Gazetesi)

