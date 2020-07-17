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Doğumda ters gelen bebeğin kafası koptu; Bakanlık ‘kusur yok’ dedi!

17 Temmuz 2020 23:04

Normal doğuma alınan Seda Erin’in bebeği ters geldi. Doktorların müdahalesi sırasında bebeğin kafası koptu. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, “Hata ve kusur görülmemiştir, yapılanlar ilme ve fenne uygundur” savunması yaptı.

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