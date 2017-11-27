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Dünya

Doğumda hafızasını kaybetti, kendisini 13 yaşında zannediyor

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Kasım (DHA) – Britanya Gallerli 22 yaşında bir kadın doğum yaptıktan sonra hafıza kaybına uğradı ve uyandığından beri kendisini 13 yaşında sanıyor

27 Kasım 2017 18:26

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Kasım (DHA) – Britanya Gallerli 22 yaşında bir kadın doğum yaptıktan sonra hafıza kaybına uğradı ve uyandığından beri kendisini 13 yaşında sanıyor. 
Ekim ayında Galler’in Newport kentindei Royal Gwent Hospital’da doğum yapan Shannon Everett 20 binde bir meydana gelen amniyotik sıvı embolisi geçirmesi sonucu doğumun ardından iki hafta iyileşmesi için komada tutuldu.
Everett komadan uyandığında ise ne nişanlısını ne de iki çocuğunu tanıdı, büyük bir hafıza kaybı yaşadı ve kendisini hala 13 yaşında sanıyor. 
Everett’in annesi South Wales Argus’a verdiği röportajda, “Bana devamlı annecim diyordu ve nerede yaşadığını sorduğumuzda Shannon 13 yaşındayken yaşamakta olduğumuz evin adresini verdi” dedi.
Aile devam eden tedavi sonucu Everett’in hafızasının geri gelmesini umuyor. (Fotoğraflı)

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