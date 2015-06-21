Doğum yardımı başvurusu rekora koşuyor

Hükümetin açıkladığı doğum yardımı programı 15 Mayıs itibariyle resmen başladı. Türkiye'nin genç nufüs yapısını koruması amaçlanan projede, hükümetin ilk çocuk için 300, iki çocuk için 400 ve üç çocuk için 600 lira destek verdiği doğum yardımı uygulanmasına bir ayda rekor başvuru yapıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre, günde ortalama 3 bin 500 anne doğum yardımı için başvuruda bulunurken, uygulamanın başladığı bir aylık sürede yapılan başvuruların sayısı 100 bine yaklaştı.

Anneler ilk doğum yardımlarını Temmuz ayında alacak.



Türkiye'nin genç nüfus yapısının korunması, doğurganlık hızının artırılması amacıyla 15 Mayıs 2015'ten sonra doğum yapan tüm annelere şartsız olarak ilk çocuk için 300 lira, 2 çocuk için 400 ve 3 çocuk için 600 lira destek sağlanıyor. Yardımdan faydalanmak için vatandaşların yeni doğan çocuğunun nüfus cüzdanıyla Aile Bakanlığı il müdürlükleri veya sosyal hizmet merkezlerine başvuruda bulunması yeterli. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları ise başvurularını konsolosluklar aracılığıyla yürütecek. Doğum yardımları, evde bulunan çocuk sayısına bakarak anne sağsa annenin hesabına, değilse babası veya çocuğun bakımını üstlenen yakının hesabına yatırılacak.



Her ay ortalama 100 bin kişi

Aile Bakanlığı her ay ortalama 100 bin kişiyi doğum yardımlarından faydalandırmayı hedefliyor. Doğum yardımı başvurusunun bebeğin nüfus cüzdanıyla yapılması gerekiyor. Doğan bebeğini nüfusa kaydettiren anne ya da baba bebeğin TC numarasıyla isterse bakanlığın internet sitesi üzerinden form doldurabiliyor.



İlk ödemeler temmuzda



Mayıs ayında yayımlanan Doğum Yardımı Yönetmeliği'ne göre ailelerin tüm başvuru ve işlemleri kurulan Doğum Yardımı Sistemi üzerinden yürütülüyor. Bu çerçevede, yapılan başvuruların usulüne uygun olup olmadığının değerlendirme işlemleri sürüyor. İlk doğum yardımı ödemeleri temmuzda yapılacak.

