T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Doğum yapan Covid-19 hastası hastaneden kaçtı

Kadının testinin pozitif çıktığını öğrenen ekipler, kadına dezenfektan sıkıp durağa kimseyi yanaştırmadı

20 Temmuz 2020 20:30

Adana’da 2 gün önce bebeğini doğuran ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan kadın, uyuşturucu madde kullanmak için hastaneden kaçtı. Uyuşturucu kullandığı durakta bayılan kadın, polisler tarafından ayıltılıp ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

ETİKETLER

AdanaAdana KoronavirüsKoronavirüsKoronavirüs uyuşturucuAdana uyuşturucuCovid-19
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24