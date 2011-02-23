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Yaşam

Doğum yapan anneye araba hediye

Trabzon’un Düzköy İlçesinde belediye doğum yapam kadınlara araba hediye edileceğini açıkladı.

23 Şubat 2011 02:00

T24 - Trabzon’un Düzköy İlçesi Belediye Başkanı Salih Bakal, “Göçün önüne geçemiyoruz, bari çocuk doğurtalım” diyerek bir yıl önce aileleri çocuk yapmaya teşvik etmek için kampanya başlattı.

Habertürk'ün haberine göre; başkan, çocuk yapan aileye “Bir yıl bedava su” önerdi ve “Çocuğun maması ve bezi de belediyeden” dedi. Başkan, bu cazip promosyonları, sık sık belediye hoparlöründen de vatandaşlara duyurdu.

Ancak bir yıl sonunda yapılan sayımda ilçenin nüfusu sadece 6 kişi artarak 3 bin 456’dan 3 bin 462’ye yükseldi.

Başkan Bakal, ilçede her yıl ortalama 90 bebeğin dünyaya geldiğini, kampanya sonrasında bu sayının 110’a çıktığını belirterek, “Doğum yapacak kadınlar arasında yapacağımız çekilişle otomobil vermeyi düşünüyoruz. Nüfus artışını sağlayamazsak, gelecek yıllarda ilçede insan bulmak zor olacak” diye konuştu.

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