Doğum uzmanı doktor 50 hastasını kendi spermiyle hamile bırakmış!

ABD'de doğum uzmanı bir doktorun hastalarını kendi spermiyle hamile bıraktığı ortaya çıktı. 77 yaşındaki doktorun hastalarında 50'den fazla kez kendi spermini kullandığı tahmin ediliyor.

Indiana eyaletinde yaşanan ilginç olayda sperm bankası yoluyla çocuk sahibi olan kadınların tedavisini yapan doktor Donald Cline’ın yumurtaları kendi spermiyle döllediği iddia ediliyor.

Olayı ortaya çıkaran ise Cline’ın hastasının çocuğu olan bir kadın; yani başka bir deyişle kendi öz kızı.

CNN International’a konuşan ismini açıklamak istemeyen kadının şüphelenmesiyle sekiz kişi üzerinde yapılan DNA testi sonuçları, bu kişilerin kardeş olduklarını ortaya çıkardı.

Bu sekiz kişi 1970’li yıllarda Cline’ın çalıştığı klinikte sperm bağışı ile hamile kalan kadınların çocukları.

Doktor Cline’ın hastalarına, tıp öğrencilerine ait spermleri kullandığını söylediği öğrenildi.

Hakkında iki farklı dava açılan Cline hakkındaki iddiaları reddediyor. Mahkeme duruşmayı 17 Ekim tarihine erteledi.