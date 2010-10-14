-DOĞUM TARİHİ 00.08.1966 KOÇARLI (A.A) - 14.10.2010 - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan Ergün Yamaç'ın nüfus cüzdanına, doğum tarihi 00.08.1966 olarak yazıldığı için bugüne kadar hiç doğum gününü kutlayamıyor. Yamaç, yaptığı açıklamada, Denizli'nin Kale ilçesinde doğduğunu belirterek, doğumundan sonra babasının Nüfus Müdürlüğüne giderek nüfus cüzdanını çıkarttığını söyledi. Ailesinin nüfus cüzdanındaki tarihi kontrol etmemesi sonucu, Nüfus Müdürlüğünün yaptığı hatanın uzun süre fark edilemediğini ifade eden Yamaç, ''Nüfus Müdürlüğündeki görevli, doğum tarihimi yazarken, doğum günümü yanlışlık sonucu 00 olarak yazmış. Daha sonra ailem hatayı fark etmiş ancak bu seferde, doğduğum günü unutmuşlar. Nüfus Müdürlüğü de kimliğin değişebilmesi için mahkemeye başvurmamız gerektiğini söylemiş'' dedi. Bugüne kadar yaptığı resmi işlemlerde herhangi bir sıkıntı yaşamadığını anlatan Yamaç, tek üzüntüsünün bugüne kadar hiç doğum günü kutlaması yapamamak olduğunu söyledi. Yamaç, yapılan hatanın düzeltilmesi için mahkemeye başvurmayı düşünmediğini kaydetti.