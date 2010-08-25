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Yaşam

Doğum tarihi: 00.00.1965

Malatya'dan Sivas'a tatile gelen 45 yaşındaki Ömer Buğday'ın nüfus cüzdanında doğum tarihinin ‘00.00.1965' olarak yazılmış olması görenleri şaşırtt&

25 Ağustos 2010 03:00

T24- Malatya'dan Sivas'a tatile gelen 45 yaşındaki Ömer Buğday'ın nüfus cüzdanında doğum tarihinin ‘00.00.1965' olarak yazılmış olması görenleri şaşırttı.


Evli ve 5 çocuk babası devlet memuru Ömer Buğday 2002 yılında nüfus cüzdanını yeniletti. ‘18.02.1965' doğumlu olan Ömer Buğday’ın doğum tarihi nüfus cüzdanına ‘00.00.1965' olarak yazıldı. Kimliğini aldıktan 2 ay sonra yanlışlığın farkına varan Ömer Buğday 8 yıldan bu yana aynı kimliği kullandığı halde sorunla karşılaşmadığını belirtti. Doğum tarihinin kimliğine göre gün ve ay kısmında tarih yazımamasından memnun olduğunu belirten Buğday, şöyle dedi:

“Kimliği aldıktan 2 ay sonra, hata yapıldığını fark ettim. Değiştirme gereği de duymadım. Çünkü şimdiye kadar bir sorunla karşılaşmadım. Bu doğum tarihi hoşuma gidiyor, eğer bir sorun çıkmazsa düzelttirmeyi de düşünmüyorum. Buğday doğum günümü gerçek doğum tarihine göre kutluyorum.”

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