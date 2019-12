Doğum sonrası anne ölümleri önlenecek

Sağlık Bakanlığı, doğum sonrası anne ölümlerini en aza indirmek için lohusa takibi yapacak. Bu çerçevede her lohusa, Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi doğrultusunda izlenecek.



Sağlık Bakanlığı Müsteşar Vekili Prof. Dr. Nihat Tosun, valiliklere birer genelge göndererek, anne ve bebek ölümlerini önlemek üzere belirlenen stratejileri bildirdi.



Tosun, anne ve bebek ölümlerini önlemek üzere standartları belirlenen doğum öncesi bakım, doğum ve doğum sonu bakım hizmetlerine erişilebilirlik, sağlık hizmetlerinden faydalanma, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve hizmet sunan sağlık kurumları arasında koordinasyon sağlanarak işleyen bir sevk sisteminin öneminin tartışılmaz olduğuna işaret etti.



2005 Ulusal Anne Ölümleri Çalışmasına göre, anne ölümlerinin yüzde 37'sinin gebelik, yüzde 9'unun doğum, yüzde 54'ünün ise doğum sonrası dönemde meydana geldiğine dikkati çeken Tosun, bu ölümlerin yüzde 20.9'unun doğum sonrası ilk günde, yüzde 14.8'inin doğum sonrası 2-7. günler arasında, yüzde 18.5'inin de doğum sonrası birinci haftadan sonra görüldüğünü kaydetti.



Anne ölümlerinin önemli bir kısmına doğum sonu kanama ve hipertansif hastalıkların neden olduğunu bildiren Tosun, ayrıca, doğum sonrası yaşanan ''Puerperal psikoz'' nedeniyle intiharların da anne ölüm nedenleri arasında yer aldığını vurguladı.



Annelerin doğumdan sonraki 1-3 gün hastanede yatırılmasının, anne ve bebek sağlığı yönünden büyük önem taşıdığının altını çizen Tosun, genel olarak hastanede kalma süresinin, komplikasyon gelişmediği takdirde normal doğumdan sonra en az 24 saat, sezaryen ile doğumdan sonra ise en az 48 saat olarak kabul edildiğini belirtti.



Doğum sonu bakım yönetim rehberi



Tosun, gebelik, doğum ve doğum sonrası bakım hizmetlerinin ulaşılabilirliği ve kalitesinin artırılmasına yönelik, lohusanın hastanede ve evde doğum sonrası bakım hizmetlerini düzenleyen ''Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi'' hazırlandığını bildirdi.



Tosun, buna göre, rehberin, ilk 24 saatte hastanede izlemi içeren ''Doğum sonrası hastane takip protokolü'' ve sağlık kuruluşunda veya evde, ilk 24 saat sonrasını ve 42. güne kadar izlemi içeren ''Doğum sonrası bakım protokolü'' olmak üzere, 2 bölümden oluştuğunu kaydetti.



Doğumdan sonraki 42 gün süresince, her lohusa ve yeni doğanın bakımının, başta komplikasyonlara karşı korumak, erken teşhis ve tedaviyi sağlamak, gerektiğinde sevk etmek ve anneyi ilgili konularda bilgilendirmek amacıyla söz konusu rehber doğrultusunda yapılacağını belirten Tosun, anne ve bebek sağlığının korunması ve ölümlerin en aza indirilmesi için şu önlemlerin alınmasını istedi:



-Doğum öncesi bakım yönetim rehberine göre izlenen her gebenin doğumunun hastanede gerçekleşmesi sağlanacak.



-Tıbbi yönden uygun olan her gebeye normal doğum şansı verilecek.



-Doğum yöntemi, Doğum Eylemi Yönetim Rehberi doğrultusunda belirlenecek.



-Doğum sonrası komplikasyon gelişmediği takdirde, lohusa ve yeni doğanın normal doğumdan sonra en az 24 saat, sezaryen ile doğumdan sonra ise en az 48 saat hastanede kalması sağlanacak.



-Her lohusa, Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi doğrultusunda izlenecek.



-Doğum ve doğum sonu bakım hizmetlerini veren sağlık kuruluşu personeli (kamu, özel, üniversite) Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi hakkında bilgilendirilerek bu rehberi kullanması sağlanacak.



-Lohusalar hastanede, doğum sonrasındaki ilk 24 saat Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi doğrultusunda, ilk 24 saatten sonra 42. güne kadar sağlık kuruluşunda veya evde, Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi doğrultusunda izlenecek.



-İl düzeyinde her lohusanın doğum sonu bakım hizmeti alması, il sağlık müdürlüğünün sorumluluğunda olacak. Bu nedenle il sağlık müdürlüğü tarafından doğum hizmeti veren tüm kuruluşlarda ilgili hizmet için izleme-değerlendirme faaliyeti planlanacak ve yapılacak.



(AA)