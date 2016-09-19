Doğum sırasında vajinası kırıldı!

Annelerin normal doğumu tercih etmesi ve doğum sırasında yaşananlarla ilgili pek çok hikaye anlatılmasına rağmen "vajina kırılması"na dair bir hikayeyi ilk defa duyuyor olabilirsiniz. İlk çocuğunu normal doğumla dünyaya getiren, Subtle Mummy adında bir blogu olan Zoe isimli genç kadın blogunda yaşadıklarını anlattı:

"Hepimiz çocuk doğurmakla ilgili bir sürü detay verir. Bir kısmı da güzel hikayelerdir ancak size filtresiz, utanç verici durumumu anlatacağım. Herkes bana doğumdan önce normal doğum yapmamı önerdi, hayatımı değiştirebileceğini söyledi. Ben size bir şey söyleyeyim, ilk çocuğum doğumda vajinamı kırdı. Detayını bilmek bile istemezsiniz ama ben yine de söyleyeyim. Kırıldı ve sürekli olarak bir jinekoloğun beni çalıştırması gerekiyor.

Doğum yaptıktan sonra odamda bir sürü arkadaşım, ailem ve akrabalarım vardı. Susadığım için bir yudum su içmemle birden inanılmaz bir ses çıktı. Gaz çıkarıyordum, o kadar şiddetliydi ve uzun sürmüştü ki utancımdan yerin dibine girmiştim. Sonra koridorda yürümek için kalktım. Bu seferki daha da kötüydü. Hemen ebeyi buldum ve nedenini sordum. Bana vajinamın doğumda kırılmış olabileceğimi söyledi. Ebe ise daha sonra bunun nadiren de olsa yaşanabildiğini söyledi.”

Genç kadın sonrasında sürekli jinekoloğunu görmesi gerekmesine rağmen sağlıklı ve ikinci çocuğunu doğurdu.