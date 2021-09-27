Doğum oranlarının düştüğü Çin, tıbbi gereklilik dışı kürtajı kısıtlamaya başlayacak

Doğum oranı düşüşe geçen Çin'de hükümet, tıbbi nedenlerle olmayan kürtaj işlemlerini kısıtlama yolunda harekete geçiyor.

The Guardian'da yer alna habere göre, Çin'de hükümet, "kadınların üreme sağlığını artırma" gerekçesini sunarak tıbbi olmayan nedenlerle gerçekleşen kürtajların kısıtlanması yönünde adım atıyor.

Çin'de cinsiyet seçmek için kürtaj daha önce yasaklanmış, sağlık yetkilileri de 2018'de istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması için yapılan kürtajın kadınların sağlığına zarar olduğu yönünde uyarı yapılmıştı.

Çin'de hükümetin son adımının son yıllarda düşen doğum oranlarının önüne geçmek için olduğu düşünülüyor. Son veriler, 2011-2020 arasın nüfus büyümesinin 1950'lerden bu yana en yavaş şeklinde ilerlediğini göstermişti.