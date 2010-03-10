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Sağlık

Doğum kontrolünde manyetik çözüm

10 Mart 2010 02:00

 

T24- İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde geliştirilen rahim içi cihaz, ürettiği manyetik alanla sperm ve yumurtaların biraraya gelmesini engelleyerek, gebeliğin önünü kesiyor.

Turgut Özal Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Önder Çelik, manyetik alan oluşturararak gebelik oluşumunu engelleyen ilk yerli malı rahim içi cihazı yaptıklarını ifade etti. Laboratuvar ortamlarında ve hayvarlarda denenen cihazın başarılı olduğnu dile getiren Çelik, gerekli faz çalışmalarının yapılmasının ardından kadınlarda kullanılabileceğini belirtti. Çelik, çalışmalarının “Eur J Contracept Reprod Health Care” dergisinde yayımlandığını belirtti.

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