Doğum kontrol merhemi, hapların yerini alabilir

T24- Uzmanlar doğum kontrol haplarının yerini alacak bir merhem geliştirildi. Deriye günde bir defa uygulan bu merhem vücuda gebeliği önleyen hormonlar salgılıyor.









Doğum kontrol merheminin kadınlar için doğum kontrol hapına alternatif olabileceği tahmin ediliyor.







İlk araştırmalar merhemin başarılı olduğunu ve doğum kontrol hapının yan etkilerinin çoğuna yol açmadığını gösteriyor. Doğum kontrol hapının sık görülen yan etkilerinin arasında kilo alımı ve akne vardı. Emziren kadınlar için zararlı olan doğum kontrol hapının aksine, merhem bu dönemde de kullanılabiliyor.

Araştırmalar devam edecek







"Nestorone" isimli merhem "Antares Pharma" ilaç firması tarafından geliştiriliyor. Merhem karın, bacak, kol ya da omuzdan uygulanabiliyor ve vücut tarafından kısa sürede emiliyor.

Araştırmacılar, eğer deneme sonuçları başarılı olursa merhemi piyasaya sürmek istediklerini söyledi.





Merhemin ilk denemeleri New York'ta 20 ve 30'lu yaşlarda 18 kadın üzerinde yapıldı. Yedi aylık deneme süresi boyunca kadınlardan hiçbiri hamile kalmadı.





Araştırmayı yürüten doktor Ruth Merkatz, merhemin piyasaya sürülmeden önce çok daha fazla sayıda kadın üzerinde denenmesi gerektiğini belirtiyor.



