Doğum kontrol için penise aç kapa düğmesi!

Vasektomi yıllardır bilinen bir doğum kontrol yöntemi ancak kalıcı olarak erkeklerin üreme özelliğini yitirmesine yol açtığı için çok tercih edilen bir uygulama değil. Alman bilim insanlarının yeniş geliştirdiği bir teknoloji ise vasektomiye çağ atlatacak türden olunca sosyal medya üzerinden talep patlaması yaşandı!

Radikal'de yer alan habere göre, Vasektomi erkeklerin üreme organlarına cerrahi müdahale ile üreme yetilerini kaybetmelerini sağlayan bir doğum kontrol yöntemi. Özellikle Çin, Hindistan gibi nüfus patlaması yaşanan ülkelerde tercih ediliyor. Ancak batı dünyası bu uygulamaya pek de sıcak bakmıyor çünkü kalıcı olarak üreme yetisini kaybetmek herkesin kolay alabileceği bir karar değil. Alman bilim insanları geçtiğimiz günlerde "Bimek" adını verdikleri bir teknolojiyi sosyal medya üzerinden tanıtınca oyunun kuralları değişti desek yeridir.

Bimek, testislerden penise giden sperm kanallarına yerleştirilen bir aç kapa düğmesi. Derinin üstünden bu düğmeye basarak erkek geçici olarak kendini kısırlaştırabiliyor. Düğme, testislerden gelen sperm akışını durdurarak üreme özelliğini engelliyor. Sonrasında düğmeye tekrar basılarak kanalların işlev kazanması ve yeniden üreme özelliğini aktif hale getirmesi sayesinde oldukça pratik bir kullanım sağlayan Bimek, geleceğin doğum kontrol yöntemi olarak lanse ediliyor.

Bimek'i geliştiren ekibin lideri Dr. Peter Schnückel, Bimek'in prezervatiften çok daha etkili bir korunma sağladığını söylüyor. Schnückel ürününü przervatifle kıyaslarken; "AIDS ve benzeri hastalıklardan korunmak adına elbette prezervatif kesinlikle tercih edilmeli. Biz Bimek'i bu tip hastalıklarla ilgili şüphesi olmayan çiftler, özellikle doğum kontrolü sağlamak isteyen evli çiftler için ürettik. Prezervatifin yarattığı hissizlik ve benzeri sorunlardan tamamen arınarak cinsel birlikteliği keyifle yaşamanızı Bimek'ten başka bir ürün mümkün kılamaz."

Bununla birlikte Alman Ürologlar Derneği sözcüsü Wolfgang Bühmann "Bimek'i çok dikkatli kullanmak lazım. Bazı handikaplar var. Birincisi ateşli bir seks sırasında söz konusu der altındaki düğmeler farkında olmadan tekrar açılabilir ve istenmeyen sonuçlar olabilir. İkincisi Bimek'le kanalları kapatıp ilişkiye girdikten hemen sonra tekrar o kanalları açarak boşalmayı sağlamak sağlık açısından çok önemli. Spermlerin testislerde birikmesi sakıncalı bir durum."

Handikaplara rağmen Bimek şimdiden 25 denek erkek tarafından denendi ve tam not aldı. Yarım saatlik ufak bir operasyonla vücuda yerleştirilen Bimek'i kullanmak için sosyal medyadan büyük bir başvuru patlaması yaşandığını belirten yetkililer, ürünün şimdiden bir fenomen haline geldiğini söylüyorlar.