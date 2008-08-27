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Sağlık

Doğum kontrol hapları kilo aldırır mı?

Yapılan son araştırmalara göre, doğum kontrol haplarının kilo aldırdığına dair bir kanıt ortaya konulamadı.

27 Ağustos 2008 03:00

Hap kullanıldığında kilo alma korkusu, kadınların haplardan daha az etkili doğum kontrol yöntemlerini seçmelerindeki en önemli sebeplerden biridir.

Çok yeni yapılan bir araştırmada doğum kontrol haplarıyla ilgili 44 ayrı çalışmadan çıkartılan sonuçlara göre hapların kilo aldırdığına dair bir kanıt ortaya konulamamıştır.

Kadınların yaşları ilerledikçe kilo alma eğilimlerinin arttığı bir gerçek olmakla birlikte, bu artışta hapların etkili olduğu çok şüphelidir.

Ayrıca, kilo alma tespit edilirse bile bunun sağlığa zararlı olabilecek bir artış olmadığı da düşünülmektedir. Halen birçok hekim de kilo aldırılabileceği konusunda hastalarını doğum kontrol haplarına karşı uyarmaktadır.

(Hürriyet)

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