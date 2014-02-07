'Doğum kontrol hapları felç riskini artırıyor'

Amerikan Kalp Vakfı kadınları ilk kez uyardı: Kadınların inme (felç) riski erkeklerinkinden daha fazla. Uzmanlar kadınların inme riskinin erkeklerine oranla daha fazla olduğu ve doğum kontrol hapı kullanmadan ya da hamile kalmadan önce kan basıncını özenle takip etmeleri gerektiğini belirtti.

Kadınlarda ayrıca inme, migren, depresyon, diyabet ve anormal kalp ritmi riskinin de daha fazla olduğu açıklandı. Amerikan Kalp Vakfı ve Amerikan Felç Vakfı'ndan uzmanlar kadınlara inmeyi önlemek için önerilerde bulundu. Araştırmalara göre inmenin Amerika genelinde dördüncü ölüm nedeni olduğu, kadınlarda ise ölüm nedenleri arasında kalp hastalığı ve kanserden sonra üçüncü sırada olduğu belirtildi.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Nöroloji Profesörü Cheryl Bushnell, kadınların aslında erkeklerle aynı risk faktörlerini taşıdığını ancak hormon ilaçlarını daha çok kullanmaları ve hamilelikte ortaya çıkan sorunlar nedeniyle bu riskin arttığını söyledi. Stroke yani İnme isimli bilimsel dergide yayınlanan makalede özellikle genç kadınlarda, kan basıncını yani tansiyonu kontrol etmenin önemine dikkat çekildi.

Doğum kontrol haplarına dikkat

Georgetown Üniversitesi'nden nöroloji profesörü Alexander Dromerick felç riskinin azaltılması için kadınlara tavsiyelerde bulundu. Egzersiz yapmak, alkolü az miktarda tüketmek, sigara içmemek, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, zeytinyağı tüketmek ve tuzu azaltmanın inme riskini de azalttığını belirten Dromerick, özellikle doğum kontrol hapına başlamadan önce kan basıncının kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Doğum kontrol haplarının inme riskini arttırdığını belirten Prof. Dromerick, hamilelikten önce yüksek tansiyon sorunu olan kadınlar düşük doz asprin veya kalsiyum desteği almalı. Gebelikte hipertansiyon yaşayan kadınlar ilerleyen zamanlarda da yüksek tansiyon sorunu ile karşılaşma riskine sahip.