Doğum kontrol hapları hastanelik etti

T24 - Yumurtalıklarındaki kist nedeniyle doktor tavsiyesi ile başladıkları doğum kontrol hapları hayatlarını alt üst etti. Üç kişi doğum kontrol hapları yüzünden hastanelik oldu. Nedeni, sol bacaklarında oluşan damar tıkanıklığı.





Kimi aile planlaması için kimi de doktor tavsiyesi olarak kullanıyor. Doğum kontrol haplarının sağlığını bozduğu kadın sayısı ise her geçen gün artıyor.



Aslı Ayfer Tirtom'un, yumurtalıklarındaki kist nedeniyle doktor tavsiyesi ile kullanmaya başladığı doğum kontrol hapları az kalsın hayatına mal oluyordu.



İlaçları kullanmaya başladıktan kısa bir süre sonra sol bacağı şişti. Doktora başvuran kadın, önce bir ağzı kesici ile evine gönerildi ama artan ağrılar nedeniyle tekrar doktora gidince bacağındaki toplardamarda tıkanıklık olduğu ortaya çıktı.



Ardından hemen hastaneye kaldırıldı. Aslı Ayfer Tirtom halen hastanede tedavi görüyor.



İzmir'de yaşayan 22 yaşındaki Pelin Atmaca da 7 yıl önce yumurtalık kisti yüzünden kullanmaya başladı bu hapları. Bir süre sonra genç kızın sol bacağında damar tıkanıklığı ve akciğerlerinde pıhtı oluştu. Pelin Atmaca şuan yoğun bakımda.



İzmir'de yaşayan öğretmen Zeynep Mat da doğum kontrol hapı madurlarından. İlaçlara başlama nedeni ise diğerleriyle aynı. Kist nedeniyle doktor tavsiyesi.



Sonuç, sol bacaktaki toplar damada meydana gelen tıkanıklık. Zeynep Mat'ın tedavisi evde devam ediyor.



Hastalığın tedavisi ise uzun sürüyor. Kullanılan kan sulandırıcı ilaçlar hastalar üzerinde amboli, beyin kanaması riski oluşturuyor.



Hapın ilk kurbanı Aslı Ayfer Tirtom ise, ilaç firmasına dava açmaya hazırlanıyor.







