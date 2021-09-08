Doğum kontrol hapını diğer ilaçlarla kullanmak zararlı mı?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meral Sönmezer doğum kontrol ilaçları ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Sönmezer, "Doğum kontrol hapları, bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında gebeliği önleme etkisi azalabilir." dedi.

Doktor Meral Sönmezer, Elele dergisine şu açıklamaları yaptı:

"Doğum kontrol hapları çeşitlerine göre kişiden kişiye değişen etkilere sahip olduğundan bazı kadınların çok memnun kalarak kullandığı ve yan etkilerini yaşamadığı bir doğum kontrol hapı, başka kadınlarda birtakım yan etkilere sebebiyet verebilmektedir. Bazı durumlarda kullanılması sakıncalı olan doğum kontrol hapları, kullanılmaya başlamadan önce bir kadın doğum uzmanı tarafından yapılan gerekli kontrollerin ardından kişiye özel olarak reçete edilmesi en sağlıklısıdır"

Doğum kontrol haplarıyla birlikte kullanılan bazı ilaçlar doğum kontrol haplarının koruma başarısını düşürebilirken, bazı ilaçlar da östrojene bağlı oluşan yan etkilerde artışa neden olabilir. Aynı şekilde doğum kontrol hapları da bazı ilaçların etkisini azaltabilirler. Günlük yaşamımızda sık sık kullanmamız gereken ağrı kesici, grip ilaçları, antibiyotik gibi ilaçlar, 10 günden daha kısa kullanıldığı zaman hapların etkisini azaltmazlar.

Kronik hastalıkların tedavisi için uzun süreli ilaç kullanımı söz konusu ise mutlaka doktorunuzu bilgilendirmeniz gerekir. Bu tip durumlarda kullanacağınız ilacın dozunun ayarlanması, bazen de doğum kontrol yönteminizin değiştirilmesi gerekebilir.

"Mutlaka önce kadın doğum uzmanına danışmalı"

Doğum kontrol hapları, bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında;

Gebeliği önleme etkisi azalabilir.

İlaçların kandaki düzeyleri etkilenebilir.

Adet dışı beklenmeyen kanamalara yol açabilir.

Bu nedenle doğum kontrol hapı kullanmaya başlamadan önce mutlaka bir kadın doğum uzmanına danışmanız ve doktorunuza kullandığınız ilaçları veya bitkisel ürünler hakkında bilgi vermeniz gerekmektedir.

Doğum kontrol haplarının avantajları:

Sönmezer'e göre doğum kontrol haplarının avantajları şöyle:

Etkili bir doğum kontrolü sağlar.

Endometrium (rahim) kanseri ve yumurtalık kanserlerine karşı korur.

Yumurtalık kistlerinin ve miyomların azalmasını sağlar.

Dış gebelik riskini azaltır.

Adetlerin daha düzenli olmasını sağlar ve adet öncesi gerginliği önler.

Adet kanamalarının miktarını ve adet sancılarını (dismenore) azaltır.

Kansızlığın azalmasına yardımcı olur.

Sivilce, akne oluşumu ve tüylenmeyi azaltma etkisi vardır.

Doğum kontrol haplarının dezavantajları:

Sönmezer, doğum kontrol haplarının dezavantajlarını ise şöyle sıraladı:

Hapların kullanılmaya başlandığı ilk aylarda adet düzensizliği ve ara kanamalar görülebilir.

Damar tıkanıklığı riskini artırabilmektedir.

Pıhtı oluşumu riskini artırabilmektedir.

Safra kesesi rahatsızlıklarına yol açabilmektedir.

Kimler doğum kontrol hapı kullanmamalı?

Sönmezer, "Her gün düzenli bir şekilde aynı saatte alınması gerekir. Hapın alınmasının unutulması durumunda doğum kontrol haplarının koruyuculuğu azalmaktadır. Ayrıca doğum kontrol hapları, cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruma sağlamayacağı için ek önlemler alınması gerekir. Doğum kontrol haplarının; 35 yaş üstü ve sigara kullanan kişilerde, kalp ve damar hastalıklarına sahip kişilerde, yüksek tansiyon hastalarında, şeker hastalarında, karaciğer hastalarında, kan pıhtılaşması sorunu olanlarda, meme kanseri olan kişilerde kullanımının uygun olmaması da bir başka dezavantaj olarak gösterilebilir" dedi.