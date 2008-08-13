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Sağlık

Doğum kontrol hapı ve aşk

Doğum kontrol hapının kadınların genetik olarak uyumsuz eş seçimleri yapmalarına yol açabildiği belirtildi.

13 Ağustos 2008 03:00

İngiltere'de yapılan bir araştırma, doğum kontrol hapının kadınların eş seçimini etkileyebileceğini ortaya koydu.

Liverpool'daki bilim adamları, bu hapların kadınların doğal koku duyularını değiştirebildiği ve genetik olarak uyumsuz eş seçimleri yapmalarına yol açabildiği bulgusuna ulaştı.

Bilim adamları kadın doğasının, genetik olarak kendisine benzemeyen erkekleri çekici bulduğuna inanıyor. Evrimsel anlamda aslında bu seçim faydalı;çünkü bu, çocukların daha geniş bir gen yelpazesini miras almalarını ve daha güçlü bağışıklık yapılarına sahip olmalarını sağlıyor.

Uzmanlar, eş seçiminin neredeyse kokusuz sayılabilecek kimyasal sinyaller olan feromonlar tarafından belirlendiğini söylüyor; ancak ortaya çıkan bu yeni veriye göre, doğum kontrol hapı bu sistemi altüst ediyor; kadınlar kendi genlerine benzer genlere sahip eşler seçebiliyor. Bu durum da kısırlık sorununa ve düşüklere yol açabiliyor.



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