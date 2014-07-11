Doğum kontrol çipi 4 yıla satışta

ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden biliminsanları, deri altına yerleştirilecek uzaktan kontrol sağlanabilen ‘doğum kontrol çipleri’ geliştirdi.

MicroCHIPS adlı verilen 20x20x7 mm ölçülerindeki çipin üzerinde levonorgestrel hormonunun saklandığı bir yuva var. Çip, kolun üst kısmında, karında ya da kalçada deri altına yerleştirildikten sonra kullanıcısının isteğine bağlı olarak doğum kontrolü için her gün vücuda 30 mikrogram levonorgestrel hormonununu salgılayacak.

Çipin 16 yıl boyunca kullanılabileceği, 2018’de de satışa çıkabileceği açıklandı. Projeye Bill Gates’in kurduğu vakfın destek verdiği belirtildi.