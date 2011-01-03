Doğum kontol hapları kadınları kıskanç yapıyor

T24 - İngiltere’de yapılan araştırmaya göre, fazla miktarda östrojen hormonu içeren doğum kontrol hapları kadınları daha kıskanç yapıyor.



Araştırmada doğum kontrol hapı kullanan kadınların, kıskançlıkla ilgili sorulara verdiği cevaplar incelendi. Cevapları değerlendiren İngiliz bilim insanları, östrojen miktarı fazla olan hapları kullanan kadınların, diğerlerine oranla daha kıskanç olduğunu gözlemlediklerini açıkladı.

Milliyet'in haberine göre, progesteron ağırlıklı ilaç alanların aynı şekilde davranmadığı kaydedildi. Bu nedenle uzmanlar kıskançlığın sebebinin östrojen hormonundaki artış olabileceğini düşünüyor.

Elbette bu bir yan etki niteliği taşımıyor. Çünkü daha önce yapılan araştırmalara göre doğum kontrol haplarının beyin fonksiyonlarını ve hafızayı güçlendirici etkileri olduğu da ortaya çıkarılmıştı. Bu durum sadece ruhsal durumunuz üzerinde bir etki yapıyor gibi görünüyor.



