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Doğum koçu Şallı

Pınar Altuğ'un doğum koçluğunu yakın arkadaşı Ebru Şallı üstlendi

30 Eylül 2008 03:00

Her gün 6 saatini spora ayıran ve bu konuda ciddi eğitimlerden geçen ünlü model Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde plates konusunda hocalık diplomasını aldı. Şallı şimdilerde ise yakın arkadaşı sunucu Pınar Altuğ'un doğum koçu olmaya hazırlanıyor.

Hamileliği boyunca düzenli beslenme sonucu bir hayli kilo alan ancak doğumdan sonra verdiği kilolarla bir anda eski formuna yeniden kavuşan Ebru Şallı, şimdi de yakın arkadaşı Pınar Altuğ'un hamileliğini takip edecek.

Ünlü manken, Altuğ'un ilk önce yeme içme alışkanlıklarını düzene sokacak. Ardından yeni bir beslenme programı çıkaracak ve yapması gereken egzersizleri belirleyecek. Son aşamada ise sağlıklı doğum için gerekli olan nefes tekniklerini öğretip, Altuğ'u psikolojik olarak doğuma hazırlayacak.

Altuğ'un her zaman yanında olacağını belirten Ebru Şallı, bu görevi gönüllü olarak üstlendiğini ifade etti.

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