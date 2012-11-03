Doğum için gittiği hastanede hayatını kaybetti!

Konya'da 2 çocuk annesi, 39 haftalık hamile, T.E'nin (44), sezaryenle doğum yapmak için gittiği hastane odasında ölü olarak bulunduğu ifade edildi. Karnındaki bebeğin de kurtarılamadığı T.E'nin iç kanama sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Çiftçi B.E'nin ise, eşinin ölümünde görev ihmali olduğunu iddia ederek, Akşehir Devlet Hastanesi yönetimi ve personeli ile kadın doğum doktoru hakkında Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı'nın da olay hakkında soruşturma başlattığı duyuruldu.

Çeltik İlçesi'ne bağlı Adakasım Köyü'nde yaşayan T.E., 31 Ekim Çarşamba günü eşi B.E (38) ile beraber iddialara göre, hamilelik süresince kontrollerini sağladığı doktoruna muayene olmak için Akşehir'e gittiği belirtildi.

Doktoru tarafından doğum zamanının geldiğinin belirtilmesine üzerine Akşehir Devlet Hastanesi'ne giden çift, gerekli tahlillerin ardından sezaryenle doğum yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Sabah ameliyata alınıp doğum yapmayı bekleyen T.E'nin, saat 06.45 sıralarında odasına kontrole gelen hastane çalışanı tarafından yerde hareketsiz halde bulunduğu ifade edildi. Fakat tüm müdahalelere rağmen T.E.'nin, bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti belirtildi.

B.E., saat 23.00 sıralarında eşiyle görüştüğünü ve durumunun gayet iyi olduğunu ifade ederken, şunları söyledi:

"Sabah hastanede acı haberi aldığımda yıkıldım. Hayallerim vardı. Çocuklarım ve eşimle mutlu olacaktım. Bunu engellediler. O büyüyünce parka götürecek, oyunlar oynayacaktım, ama yetkililer göstermiş oldukları ilgisizlikle bu hayallerime mani oldular."

Zaman zaman konuşmakta zorlanan ve gözyaşlarını tutamayan Ergül, "Neden bize kıydılar? Neden ben yavrumu kucağıma alıp sevemedim. Bunun hesabını versinler. Şimdi benim iki evladım daha var. Ben onlara annelerinin öldüğünü nasıl anlatacağım, onlar annesiz kalmaya nasıl alışacaklar?"

Konuşmakta zorlandığı ifade edilen B.E, "Neden bize kıydılar? Neden ben yavrumu kucağıma alıp sevemedim. Bunun hesabını versinler. Şimdi benim iki evladım daha var. Ben onlara annelerinin öldüğünü nasıl anlatacağım, onlar annesiz kalmaya nasıl alışacaklar?" dedi.



'Refakatçi kabul etmediler' iddiası



B.E'ün ağabeyi ise, T.E'ün yanına refakatçi kabul etmediklerini ileri sürerek, "Tahlillerin sonuçlarını öğle saatinde aldık. Akşam saatlerine kadar Kadın ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. E.Z.'un sonuçlara bakmasını bekledik. Sonra yatış yapılmasını belirtti. Refakatçi bırakmak istedik. Kabul edilmedi. Doktoru bize 'Devletin burada ebesi, hemşiresi var, onlar ilgilenir beyefendi' dedi. Biz de hastaneden ayrıldık" dedi.

B.E., Sağlık Bakanı'ndan bu olayla ilgilenmesini istediğini belirterek, "Bu bir rezalet. Bu bir cinayet. Sağlık bakanını göreve davet ediyoruz. Sayın Başbakanımız '3 çocuk yapın' diyor. Eğer anneler ölecekse, ben çocuğu niye yapayım?" şeklinde konuştu.



Soruşturma başlatıldı



İl Sağlık Müdürü Hasan Küçükkendirci'nin, durumu Sağlık Bakanlığı'na bildirdiklerini ve bakanlığında soruşturma için 2 müfettiş görevlendirdiğini söylediği ifade edildi.