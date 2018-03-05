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Yaşam

Doğum gününü, Çocuk Sevgi Evleri'nde kalan çocukları yurtdışına götürerek kutladı

İş adamı Nedim Sabancı, yeni yaşına Batum'a götürdüğü 36 kimsesiz çocukla girdi

05 Mart 2018 17:41

Artvinli iş adamı Nedim Koyuncu, 44. yaş gününü 2 günlük tatil için Gürcistan’ın Batum kentine götürdüğü ve yeni kıyafetler aldığı, Çocuk Sevgi Evleri’nde kalan kimsesiz çocuklarla birlikte kutladı.

İş adamı Koyuncu, 44'üncü doğum gününe girerken, kimsesiz çocuklara sürpriz yapmak için Artvin Valiliği’ne başvuruda bulundu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Sevgi Evlerinde kalan çocukları eğlendirmek istediğini belirtti. İl Müdürlüğü'nün verdiği iznin ardından, yaşları 6 ile 18 arasında değişen 36 çocuğa kıyafetler hediye eden Koyuncu, ardından çocukları, Gürcistan’ın Batum kentine götürdü. İlk kez yurt dışına çıkan çocuklar kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi, 5 yıldızlı otelde konakladı. Nedim Koyuncu, çocuklarla birlikte Türkiye’nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak'ı da ziyaret etti. Akşam yemeği yediği çocuklarla doğum günü kutlaması yapan Koyuncu, çocuklara hediyeler verdi. Çocuklar, 2 günlük tatilin ardından Artvin’e döndü.

"İstismarlar döneminde, çocuklarımıza her durumda yanlarında olduğumuzu göstermeye çalıştık"

Hayatında ilk defa doğum gününü kutladığını belirten Nedim Koyuncu, bunu da kimsesiz çocuklarla gerçekleştirdiğini söyledi. Koyuncu, "Çocuk istismarlarının yaşandığı bir dönemde bu yetim ve öksüz çocuklarımızın her durum ve her şartta yanlarında olduğumuzu göstermeye çalıştık. Bu çocuklarımızın yaşamış oldukları hayat kendi tercihleri değildir. İnsanlığımızın ölçüsü para pul değil; yetimi öksüzü, açı susuzu, garibanı kollamak ve gözetmekle ölçülüdür. Elbette bu gibi insanlarımıza, çocuklarımıza devletimiz sahip çıkıyor ama bizlerin de birey olarak üzerimize düşen görevleri var. Bunları yaptığımız ölçüde insanız. İlk defa bir doğum günü kutladım. Bu çocuklar mutlu oldukça ben de mutlu oldum. Bundan sonra her doğum günümü bu şekilde kutlayacağım" dedi. Koyuncu ayrıca, desteklerinden dolayı Vali Ömer Doğanay'a teşekkür etti.

 

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