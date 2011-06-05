Doğum gününe yanlışlıkla 14 bin kişi davet etti

T24 - Almanya’nın Hamburg kentinde oturan 16 yaşındaki Thessa adlı kız, doğum günü davetiyesini yanlışlıkla internetteki sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki tüm kullanıcılara gönderince olanlar oldu.





Almanya'da büyük yankı uyandıran Thessa'nın mesajını alan çok sayıda Facebook kullanıcısı trenlerle veya buldukları araçlarla doğum günü partisine katılmak üzere yola çıktı.

Yaptığı yanlışlığı 14 bin kişinin davete katılmak istediğini görünce anlayan Thessa şok geçirdi.

Partiyi iptal edip polise haber veren Thessa'nın tüm çabaları davetlileri engellemeye yetmedi.

Thessa'nın evinin etrafında ve mahalleye yığılan binlerce kişinin taşkınlık yapmaması için polis önlem aldı.

Katılımcılar yanlışlığı fark etmelerine rağmen yine de hatayı yapan kıza fazla tepki göstermezken, Facebook kullanım yaşının yükseltilmesi gerektiği tartışılmaya başlandı.

