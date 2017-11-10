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Sağlık

Doğum gününde organlarını bağışladı

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta oturan 48 yaşındaki Nazmiye Doğangaç, doğum gününde organlarını bağışladı

10 Kasım 2017 17:31

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta oturan 48 yaşındaki Nazmiye Doğangaç, doğum gününde organlarını bağışladı.
Evli ve 4 çocuk annesi Nazmiye Doğangaç, doğum günü olan 9 Kasım\'da İl Sağlık Müdürlüğü\'ne giderek organlarını bağışladı. Doğangaç, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası\'nın doğum gününe denk geldiğini söyleyerek, \"Benim 3 yıldır tedavi gördüğüm bir hastalığım var. Bu hastalık nedeniyle yaşama sevincimi kaybettim. Küçük yaşlardan itibaren beni her haberleri izlediğimde en çok organ nakli haberleri heyecanlandırdı. O insanların koşarak helikoptere gitmesi heyecanlandırdı. Bu yüzden organlarımı bağışlamaya karar verdim. Bunun için de çok mutluyum\" dedi.

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