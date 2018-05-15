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Doğum gününde ölen milletvekili aday adayı toprağa verildi

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, bir hafta önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve doğum gününde hayatını kaybeden AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adayı Hülya Kaymaz (45), son yolculuğuna uğurlandı

15 Mayıs 2018 17:57

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, bir hafta önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve doğum gününde hayatını kaybeden AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adayı Hülya Kaymaz (45), son yolculuğuna uğurlandı.
AK Parti milletvekili aday adayı Hülya Kaymaz yönetimindeki 63 B 7127 plakalı otomobil, geçen 7 Mayıs günü Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde Beşir Yıldızlı yönetimindeki 34 AN 2237 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Hülya Kaymaz, dün, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
45\'inci yaşına girdiği gün hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Hülya Kaymaz\'ın cenazesi, öğle vakti Yusuf Paşa Camisi\'nde kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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