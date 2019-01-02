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Doğum gününde ölen Kore gazisi toprağa verildi

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da doğum gününde yaşamını yitiren Kore gazisi Cemal İlikkan (90), askeri törenle toprağa verildi

02 Ocak 2019 18:07

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da doğum gününde yaşamını yitiren Kore gazisi Cemal İlikkan (90), askeri törenle toprağa verildi.
KOAH hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Kore Gazisi Cemal İlikkan, dün doğum gününde yaşamını yitirdi. Cemal İlikkan için Nasrullah Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Öğlen kılınan cenaze namazı ardından İlikkan\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. İlikkan, Ahmet Dede Mezarlığında topğara verildi.

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