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Doğum gününde kalp krizinden öldü

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Korkuteli İlçesi'nde çobanlık yapan ve 29'uncu yaşına giren Hüseyin Demirayak, arazide hayvan otlatmaya çıktığı sırada fenalaşarak yaşamını yitirdi

20 Eylül 2017 20:48

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Korkuteli İlçesi\'nde çobanlık yapan ve 29\'uncu yaşına giren Hüseyin Demirayak, arazide hayvan otlatmaya çıktığı sırada fenalaşarak yaşamını yitirdi.
Taşkesik Mahallesi\'nde çobanlık yapan Hüseyin Demirayak, dün hayvan otlatmak için araziye çıktı. Arazideyken kendisini cep telefonuyla arayıp doğum gününü kutlayan ablasına durumunun kötü olduğunu söyleyen Hüseyin Demirayak, su istedi. Bunun üzerine ailesi, bulunduğu yeri tarif eden Hüseyin Demirayak\'ı bulmak için yola çıktı. Bir süre sonra Demirayak\'ı yerde hareketsiz yatarken bulan aile 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Demirayak\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Demirayak\'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Yapılan ilk incelemede kalp krizinden öldüğü belirlenen Hüseyin Demirayak\'ın cenazesi, bugün Taşkesik Mahallesi\'nde toprağa verildi. Hüseyin Demirayak\'ın geçen yıl evlendiği, dün de 29\'uncu yaşına girdiği belirtildi.

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