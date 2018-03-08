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Yaşam

Doğum gününde 6'ncı kattan düşerek öldü

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

08 Mart 2018 00:28

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi 22 yaşındaki Kader Mustafaoğlu, arkadaşlarıyla doğum gününü kutladığı gece, 6'ncı kattan düştü. Mustafaoğlu, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisi Kader Mustafaoğlu, yalnız yaşadığı evine davet ettiği kız arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı. Mustafaoğlu, iddiaya göre, pencereden dışarı bakarken, dengesini kaybedip, 6'ncı kattan düştü.

Beton zemine düşerek, ağır yaralanan Mustafaoğlu, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince, ambulansla DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kader Mustafaoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 

Kütahya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. (DHA)

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