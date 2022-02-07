Doğum günü videosu sonrası işten çıkarılan Dilara öğretmen: Yönetim videoyu silmem istedi, silmedim

Soybaş'a konuşan Kuş, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de izni ile videonun haberleri yapıldı, canlı yayınlara çıktım. Video benim kontrolüm dışında bu kadar çok yayıldıktan sonra okuldaki üstlerim, müdür ve müdür yardımcısı bana videoyu silmemi söyledi. Ben de silmeyeceğimi söyledim çünkü videoda kötü bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Geçen ay bir video elden ele dolaştı. ‘Tık’lanma rekorları kırdı. O videoda 6 yaşındaki İbrahim’e annesi ve öğretmeni Dilara tarafından pastalı bir doğum günü sürprizi yapılıyor, İbrahim’in ise bu sürpriz karşısında mahcup duruşu, minnetle el öpüşü yürekleri titretiyordu. Videonun viral olması ile 23 yaşındaki Dilara Öğretmen de bir anda tanındı. Ancak video ile başlayan popülaritesi işine mal oldu. İddia şu ki okul yönetimi genç öğretmenden videoyu silmesini istedi, o silmedi. Sonrasında da ‘Atama’ bahane edilerek işten çıkarıldı.

"2 yıldır 2 bin 500 lira ile öğretmenlik yapıyorum"

Soybaş, yazısında öğretmen Kuş’un şu ifadelerine yer verdi:

"İşten çıkartıldığım doğru. İşsiz kaldığım tarafıma son dakika -ayın birinde, telefonla arayarak- haber verildi, bu da doğru. Oysa e-devlet üzerinden baktığımda 31 Ocak’ta okul ile ilişiğim kesilmiş. Yani beni işten çıkarıp bana sonra haber vermişler. İşten çıkarılma sebebim ise başka bir öğretmenin çalıştığım okula atanması. 2 yıldır, 2 bin 500 lira maaş ile ücretli öğretmenlik yapıyorum. Ücretli öğretmenin kaderi budur, birinin ataması yapılır, birinin ilişiği kesilir. Buraya kadar sorun yok. Ancak biz okulda 3 ücretli öğretmendik. Diğer arkadaşlarımızı arayıp, ‘Devam edecek misiniz?’ diye sorulması, bana ise hiçbir şey sorulmaması, fikrimin dahi alınmaması beni çok kırdı."