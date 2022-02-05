Milli Eğitim Müdürlüğü, Dilara öğretmenin başka bir okulda görevlendirileceğini açıkladı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü; anaokulunda öğrencisine yapılan doğum günü sürprizini sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra görevine son verilen okul öncesi öğretmeni Dilara Kuş'un başka bir okulda görevlendirileceğini açıkladı.

İstanbul'da bir anaokulunda öğretmenlik Dilara Kuş, öğrencisine annesi tarafından yapılan doğum günü sürprizini sosyal medyadan paylaşmıştı. Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Dilara öğretmenin işine son verildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul'da bir anaokulunda öğretmenlik yapan okul öncesi öğretmeni Dilara Kuş'un, birinci dönem çalıştığı ilçede ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirilmesinin planlandığını açıkladı.