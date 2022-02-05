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Milli Eğitim Müdürlüğü, Dilara öğretmenin başka bir okulda görevlendirileceğini açıkladı

Öğrencisine yapılan doğum günü videosu viral olan öğretmen, görevden alınmıştı

05 Şubat 2022 16:36

 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü; anaokulunda öğrencisine yapılan doğum günü sürprizini sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra görevine son verilen okul öncesi öğretmeni Dilara Kuş'un başka bir okulda görevlendirileceğini açıkladı.
 
İstanbul'da bir anaokulunda öğretmenlik Dilara Kuş, öğrencisine annesi tarafından yapılan doğum günü sürprizini sosyal medyadan paylaşmıştı. Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Dilara öğretmenin işine son verildi.
 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul'da bir anaokulunda öğretmenlik yapan okul öncesi öğretmeni Dilara Kuş'un, birinci dönem çalıştığı ilçede ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirilmesinin planlandığını açıkladı.
 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasında; "'Ek Ders Karşılığı Görevlendirme' kapsamında görev yapan okul öncesi öğretmenimizin (Dilara Kuş) birinci dönem çalıştığı ilçede ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirmesi planlanmıştır" denildi.
 
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