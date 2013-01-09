Teliften kurtulmak için doğum günü şarkısını değiştirecekler

Radyo istasyonu WFMU ve Free Music Archive, doğum günü kutlamalarının klasik şarkısı "Happy Birthday to You"ya daha fazla telif ödememek adına, onun yerini alacak yeni bir şarkı için yarışma düzenledi.

Düzenlenen yarışma, "Happy Birthday to You" yerine anlaşılması kolay ve herkesin zevkle söyleyeceği bir şarkı bulmayı amaçlarken, bu habere özellikle filmlerinde bu şarkıyı kullandıklarında yaklaşık 10 bin dolar ödemek zorunda kalan yapımcılar sevindi.

12 Aralık'ta başlayan başvurular, 13 Ocak'a kadar devam edecek. Yarışmanın jürisi ise kazanan şarkıyı 29 Ocak'ta açıklayacak.

Habertürk'te yer alan habere göre, 2030'a kadar ABD koruması altında olan şarkının yıllardır dillerden düşmeyip aynı kalmasının, yenilerinin çıkmasına engel olduğu düşünülüyor.

Sözleri Preston Ware Orem ve R. R. Forman'a ait olan ve 1912'de yayınlanan şarkının telifini ilk olarak 1935'te The Summy Company almıştı. 1990'da ise Warner Chappell büyük bir yatırım yaparak 5 milyon dolar değerindeki şarkının telifini 15 milyon dolara satın almıştı. O günden bu yana, herkesin ezbere bildiği bu şarkı Warner müzik şirketine milyonlarca dolar kazandırdı.