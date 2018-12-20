Doğum günü partisindeki cinsel istismara 15 yıl hapis cezası

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Balçova ilçesinde, bir kafede düzenlenen doğum günü partisinde her ikisi de 9 yaşında olan kız çocuklarına sarkıntılık ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu garson Base Bilal (22), 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz Şubat ayında Balçova’da bir kafeteryada meydana gelen olayda, V.Y., yeğeni I.E.’yi arkadaşının doğum gününe getirdi. I.E. arkadaşlarıyla birlikte oyun alanına geçti. I.E. bir süre sonra teyzesinin yanına gelerek, oyun alanında bir kafeterya çalışanının kendisine istismarda bulunduğu anlattı. Bunun üzerine teyze V.Y., polise gitti. Çocuk İzleme Merkezi’nde (ÇİM) uzman eşliğinde ifadesi alınan I.E., garson Base Bilal\'i teşhis etti. Polis, Suriye uyruklu şüpheliyi gözaltına alarak, emniyete götürdü.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN ORTAYA ÇIKTI

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kafeteryanın güvenlik kameralarını incelemeye aldıklarında Base Bilal\'in, I.E.’yle birlikte aynı yaştaki G.G.’ye de cinsel istismarda bulunduğunu belirledi. G.G.’nin ailesi de şikayetçi oldu. Polisteki ifadesinde çocukların kavga ettiğini, onları ayırmak amacıyla oyun alanında bulunduğunu söyleyerek, başka bir amacının olmadığını öne süren Base Bilal tutuklandı ve hakkında \'Sarkıntılık\' ve \'Çocuğun cinsel istismarı\' suçlamasıyla dava açıldı

SUÇUNU KABUL ETTİ, SAVUNMA YAPMADI

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Base Bilal, mağdurlar I.E. G.G. ve aileleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Duruşmada susma hakkını kullanan sanık Bilal, \"Mağdurlardan ve ailelerinden özür diliyorum. Beni affetmelerini istiyorum\" dedi. Bakanlık avukatı Özen, sanığın 9 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu kabul ettiğini ve en üst sınırdan cezalandırılması gerektiğini belirtti. Duruşma savcısı mütalaasında sanığın suçunun sabit olduğunu, \'Sarkıntılık\' ve \'Çocuğun cinsel istismarı\' suçlarından cezalandırılması gerektiğini, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Base Bilal\'i G.G.\'ye yönelik \'sarkıntılık\' suçundan 5 yıl, I.E.’ye yönelik \'cinsel istismar\' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezasında herhangi bir indirim yapılmayan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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