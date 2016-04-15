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Dünya
Deutsche Welle

Doğum günü füze denemesi başarısız oldu

Kuzey Kore liderinin, devletin kurucusu olan dedesinin doğum günü için yapılacağı duyurulan orta menzilli füze denemesi başarısızlığa uğradı.

15 Nisan 2016 13:05


Yonhap haber ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına dayanarak yayınladığı habere göre, Kuzey Kore'nin son füze denemesi başarısızlığa uğradı. Ajans Kuzey Kore'nin Musudan tipi orta menzilli füze denemesi için hazırlık yaptığını bildirmişti.

Bir Amerikan savunma bakanlığı yetkilisi denemenin başarısızlıkla sonuçlandığını doğruladı. Kuzey Kore doğudaki Vonsan limanında bir ya da iki orta menzilli füzeyi ateşlenmeye hazır duruma getirmişti.

4 bin kilometre menzilli füzelerin Devlet Başkanı Kim Jong Un'un dedesi olan, Kuzery Kore devletinin kurucusu Kim İl Sung'un yaş günü münasebetiyle fırlatılması öngörülmekteydi.

Kuzey Kore Ocak ayında 2006 yılından sonraki dördüncü nükleer denemesini yaptığını, daha sonra da balistik füze fırlattığını duyurmuştu. Kuzey Kore son zamanlarda, Birleşmiş Milletler kararıyla yasaklanmış olmasına rağmen bir dizi füze denemesi yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Mart ayı başında komünist Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımların sertleştirilmesini karara bağlamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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