Doğum günü füze denemesi başarısız oldu



Yonhap haber ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına dayanarak yayınladığı habere göre, Kuzey Kore'nin son füze denemesi başarısızlığa uğradı. Ajans Kuzey Kore'nin Musudan tipi orta menzilli füze denemesi için hazırlık yaptığını bildirmişti.

Bir Amerikan savunma bakanlığı yetkilisi denemenin başarısızlıkla sonuçlandığını doğruladı. Kuzey Kore doğudaki Vonsan limanında bir ya da iki orta menzilli füzeyi ateşlenmeye hazır duruma getirmişti.

4 bin kilometre menzilli füzelerin Devlet Başkanı Kim Jong Un'un dedesi olan, Kuzery Kore devletinin kurucusu Kim İl Sung'un yaş günü münasebetiyle fırlatılması öngörülmekteydi.

Kuzey Kore Ocak ayında 2006 yılından sonraki dördüncü nükleer denemesini yaptığını, daha sonra da balistik füze fırlattığını duyurmuştu. Kuzey Kore son zamanlarda, Birleşmiş Milletler kararıyla yasaklanmış olmasına rağmen bir dizi füze denemesi yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Mart ayı başında komünist Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımların sertleştirilmesini karara bağlamıştı.