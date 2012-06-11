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Yaşam

60 yaş üzerindekiler doğum günlerinde ölüyorlar

Yetkililerin verdiği bilgiye göre özellikle yüksek kan basıncı olan kişiler doğum günlerinde kalp krizi geçiriyor

11 Haziran 2012 13:00

İsviçre’de yapılan araştırmada bilim insanları 60 yaş üstü insanların bir yaş daha yaşlandıklarına üzülerek çeşitli rahatsızlıklardan dolayı doğum günlerinde hayata veda ettiğini ortaya çıkardı.

İsviçreli bilim insanlarının 40 yıl boyunca ölüm istatistiklerini izleyerek gerçekleştirdikleri araştırma tamamlandı.

Çalışmaya göre 60 yaşın üstündeki kişiler doğum günlerinde bir yaş daha yaşlandıklarını düşünerek strese giriyor.

Bunun sonucunda oluşan rahatsızlardan dolayı doğum günlerinde hayata veda edenlerin oranı diğer günlerde ölenlere göre %14 daha fazla.

ntvmsnbc'nin haberine göre, bilim insanları doğum günlerinde ölenlerin bir çoğunun ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu açıkladı.

Zürih Üniversitesi’nden araştırmacı Dr Vladeta Ajdacic-Gross konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“İnsanlar yaş aldıkça doğum günlerinde daha çok strese giriyor. Bu yüzden de bu özel günlerinde ölme oranları yükseliyor.”

İsviçreli bilim insanlarının çalışması Kanada’daki hastanelerden alınan bilgilerle desteklendi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre özellikle yüksek kan basıncı olan kişiler doğum günlerinde kalp krizi geçiriyor.

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