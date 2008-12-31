Doğum çantanızı gecikmeden hazırlayın

Bebeğinizden 'geliyorum' sinyalini alır almaz, eliniz ayağınıza dolanıverir. Bir bakmışsınız ki, hastanedesiniz ama yanınızda hiçbir şey yok! İşte bu nedenle doğumdan 4 hafta önce ihtiyaç listesini hazırlayıp, listedekilerin hepsini bir valizde toplamanızı öneriyoruz. Doğuma giderken aklınızda tek bir soru olsun: Valizim nerde?



Aylardır beklediğiniz bebeğiniz gelmeye karar verdiğinde, siz de hazır olmalısınız. Hastaneye giderken, "O neredeydi, bu neredeydi?" diye koşturmak yerine, yapmanız gereken çantanızı alıp, fırlamak olmalı. Doğum çantasını hazırlamadan önce eğer doğum yapacağınız hastaneyi belirlemişseniz, yetkilileriyle görüşmenizi öneriyoruz. Böylece doğum sonrasında size sunulacaklar hakkında bilgi alabilirsiniz.



Doğum çantanızı, doğum tarihinden 3-4 hafta önce hazırlamanızda yarar var. Bunun nedeni ise gayet basit; sürprizlere karşı hazırlıklı olmak. Doğumu, sezaryen yöntemiyle yapacak anne adayları biraz daha şanslı. Doğum randevusu belli olduğundan hazırlıklarını, 2 hafta kala bitirmeleri mümkün. Ancak normal doğum yapacak hamilelerin "sürpriz" doğuma karşı ihtiyatlı davranmaları şart. Çünkü, 40 hafta olan normal doğum sürecini kısaltan bazı aceleci bebekler var! Ama endişelenmeyin, uzmanlar 37. haftadan itibaren doğan bebekleri prematüre yani "erken doğan bebek" olarak görmüyorlar.



Bu konuda bir not daha; doğum çantasına koyacağınız tekstil eşyalarını yıkamalısınız. Özellikle bebek giysilerini yıkarken hassas cildini tahriş edebileceğini düşünerek deterjan seçimine özen göstermelisiniz. Bebekler için üretilmiş olanlarını tercih etmenizde yarar var.

