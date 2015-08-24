Doğum ayınıza göre hangi hastalığa yakalanma riskiniz daha fazla?

ABD'de bulunan Columbia Üniversitesi'nin bilim insanları, kişinin doğduğu ay ile yakalanabileceği hastalık türlerine göre ortaya çıkan riskleri ortaya çıkardı. Üniversitenin yaptığı araştırmaya göre her ayın kendine göre farklı bir hastalık potansiyeli var. Yaklaşık 1milyon 700 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada ayınıza göre hastalığınızı tahmin etmek mümkün.

Doğduğunuz ayın hastalıkları belirlemesindeki en büyük neden ise bebeklerin çevreye karşı aşırı hassas olması. Hamilelikte maruz kalınan virüsler, bakteriler de diğer nedenler. Grip mevsiminde doğan bir bebek, grip virüsleriyle dolu bir çevreyle karşılaşıyor; yazın doğan bir bebekse polenlerle, daha hassas olduğu erken bir dönemde tanışıyor.

İşte aylara göre hastalık riskleri:

Ocak: Alzheimer, şizofreni ve solunum yolları rahatsızlığı

Şubat: Alzheimer, şizofreni, manik depresyon ve sara

Mart: Alzheimer, şizofreni, otizm, uyku bozukluğu, manik depresyon ve sara

Nisan: Lösemi, disleksi, öğrenme bozuklukları, parkinson, manik depresyon ve motor nöron hastalığı

Mayıs: Disleksi, öğrenme bozuklukları, motor nöron hastalığı ve parkinson

Haziran: Diyabet, öğrenme bozuklukları, motor nöron hastalığı ve çölyak hastalığı

Temmuz: Diyabet, çölyak hastalığı, disleksi ve öğrenme bozuklukları

Ağustos: Diyabet, çölyak hastalığı ve otizm

Eylül: Dikkat eksikliği, hiperaktivite sendromu ve astım

Ekim: Astım ve egzema

Kasım: Astım ve egzema

Aralık: Respiratuvar sinsitiyal virüs enfeksiyonu