Doğum ağrıları nasıl önlenir?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr.Aslı Alay ağrıları engellemek için 3 yöntemin kullanıldığını belirterek önemli bilgiler verdi. Op. Dr. Aslı Alay, “Her kasılma rahim kasına giden kan akımını azaltır ve oksijensiz kalan rahim kası ağrıya neden olur. Rahim ağzının açılması ve bu açılma sırasında sinir köklerine baskı da ağrıya yol açar. Rahimi saran zarların gerilmesi de ağrı nedenidir.” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre; doğum ağrısının mutlaka yaşanması gerektiği konusundaki yanlış inanışların da zamanla azaldığını kaydeden Alay, “Ağrının giderilmesi için kullanılan bölgesel anestezi yöntemleri oldukça başarılı olup, tecrübeli ekip ile uygulandığı takdirde güvenlidir. Günümüzde doğumun hastane şartlarında yapılması, bölgesel anestezinin kullanımının artması ile doğum ağrısız bir şekilde gerçekleşebilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Doğum ağrılarını önleyen 3 yöntem

Kadın Hastalıları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Aslı Alay, doğum ağrılarının giderilmesinde kullanılan yöntemlerin başında psikolojik desteğin geldiğini vurgulayarak,

“Psikolojik destek, ülkemizde son yıllarda daha sık uygulanılabilmektedir. İlaç tedavisine yardımcı, destekleyici yöntem olarak düşünülmelidir. Kadına hem ailesi hem hekimi tarafından psikolojik destek verilmesi, korkularının ve sorularının giderilmesi, doğum sürecinin ayrıntılı bir şekilde anlatılması gebeyi rahatlatır. Çünkü annenin gerginliği korkuya, korku sırasında salgılanan hormonlar da ağrıyı arttırır. Kadının gerilmesi, kaslarının gerilmesine yol açar ve doğum eyleminin ilerlemesini önler. İlaçsız ağrının giderilmesine yönelik yöntemler kadının ağrıyı en az algılamasını sağlayan, bedeninde gevşemeye yol açan uygulamalardır. Anne adayına ağrı hissi sırasında solunumunu kontrol etmesi öğretilir. Nefes kontrolü sancıların başladığı anda gebenin derin nefes alması ağrının azalmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Doğru nefes annenin ağrıya dayanıklılığını arttırır. Solunum teknikleri sancıların başlaması ile uygulanmaya başlanılmalıdır. Anne adayı burundan nefes alır ve ağzınla sanki yemeği üfler gibi verir. Sancıların artması ve aktif doğum eyleminin başlaması ile sancı anında yavaşça nefes alınır ve yavaşça verilir. Sancı bitince normal nefes alıp verme periyoduna geçilir. Hipnoz, akapunktur ile ilgili çalışmalarda mevcuttur. Bu yöntemlerin bazı çalışmalarda ağrı giderilmesinde yararlı olacağı tespit edilmiştir.” diye konuştu.

Doğum ağrıları için diğer bir etkili yöntemin ağrı kesiciler olduğunu söyleyen Op. Dr. Alay, “Narkotik ağrı kesiciler, bölgesel anestezinin (epidural anestezi, spinal anestezi) kullanılamadığı durumda doğum ağrılarının giderilmesinde kullanılır. Bu ilaçlar annede bulantı, kusma, solunum sıkıntısı, uyku hali oluşturabilir. Plesanta yolu ile bebeğe kolayca geçebilmekte bebekte doğum sonrasında uyku hali, solunum sıkıntısına yol açmaktadır. Mevcut yan etkiler nedeni ile kullanımı azalmaktadır.” dedi.

Son yöntemin ise bölgesel anestezi/bölgesel ağrı giderici yöntemler olduğunu belirten Op. Dr. Alay, “Solunum sıkıntısı ve uyku hali gibi yan etkiler oluşturmadan ağrının giderilmesinde oldukça etkili bir yöntemdir. Normal vajinal doğum sırasında kullanılan ağrı kesici yöntemlerde amaç, annenin hareketini engellemeden, bebeğe giden kan akımını azaltmadan doğumun gerçekleşmesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla son yıllarda sık kullandığımız ve ağrısız doğuma yol açan epidural ile doğum tercih edilen bir yöntemdir. Epidural ile doğumda anne adayı uyanıktır, çünkü bu yöntem uyku hali yapmaz. Annenin ağrısının giderilmesi stres hormonlarının salgılanmasını azaltır, nefes kontrolünü sağlar. Doğum ağrılarının giderilmesinde oldukça etkili ve güvenli bir yöntemdir.” şeklinde konuştu.