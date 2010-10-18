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Doğulu, 'Ters Köşe'yle geliyor!

Kemal Doğulu, “Ters Köşe” isimli ilk albümüyle sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor.

18 Ekim 2010 03:00

T24 - Kemal Doğulu, “Ters Köşe” isimli ilk albümüyle sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor.



Birçok önemli müzisyenin imzası bulunan albümün çıkış şarkısı “Makaslı Film”in sözleri Sıla’ya, müziği Sıla ve Efe Bahadır’a ait. Bu şarkının videosu için Kemal Doğulu geleneği bozmadı ve klibi kendisi çekti. Albümün fotoğraf çalışmalarında ise Nihat Odabaşı imzası yer alıyor.

Bir yıllık bir çalışmanın sonucu olan albümde, Kemal Doğulu Türkiye’nin en önemli müzisyenlerinin desteğini aldı. Sıla, Sinan Akçıl, Alper Narman, Fettah Can, Murat Güneş ve Ayhan Sayıner’den şarkılar alan Doğulu, “Adı üstünde ters köşe bir durum yarattık. Müzikseverler albümü dinlediğinde ne demek istediğimi anlayacak. 14 Ekim benim doğum günüm. Bu sene benim için en güzel hediye; şarkımın radyolarda çalması olacak” dedi.

Kemal Doğulu’nun altı şarkıdan oluşan “Ters Köşe” albümü Sony Music etiketiyle bu ay sonu müzik marketlerdeki yerini alacak.


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