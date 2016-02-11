Doğulu ailesinin doğum günü partisine polis müdahale etti

Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu, 72’nci yaşını önceki akşam Suadiye’deki Rotisserie Noir’da kutladı. Kutlama sırasında müziğin sesinin yükselmesi üzerine mekana polis geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, mekanı bu özel organizasyon için kapattıran oğlu Kenan Doğulu da, kutlama sürerken kapı önüne çıkarak soruları yanıtladı.Sanatçı, “Annem bizi çok iyi yetiştirdi, ona çok şey borçluyuz. Gerçi çok da terliğini yedim. Hiç ıskalamazdı, yüzde yüz vururdu” sözleriyle güldürdü. Bu arada, ilerleyen saatlerde müziğin sesinin yükselmesi, mekana yakın oturanları rahatsız etti. Sokaktakilerin ihbarı üzerine duruma müdahale eden polis ekipleri, mekana girerek müziği kıstırdı.