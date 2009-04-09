Doğulu 1500 gence iş

Milli Eğitim Bakanlığı ve Joy Grup tarafından yürütülen meslek edindirme programı kapsamında harekete geçen Van Toplum Destekli Polis Şubesi, Gaziler Derneği, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Çarpanak Turizm çalışanları, Van, Şırnak, Hakkari, Bitlis, Muş ve Ağrı’da 1500 işsiz genç belirledi.



İlk kafilede yer alan 54 genç, Belediye Başkanı Bekir Kaya, Toplum Destekli Polis Şubesi ekipleri ve aileleri tarafından mesleki eğitim alacakları Antalya’ya uğurlandı.



Yetkililer, belli dönemlerde kafileler halinde Antalya’ya gönderilecek gençlere, 3 ay süreyle mesleki eğitim verileceğini söyledi.



Eğitim sonunda başarılı olanların JOY Grup bünyesindeki otellerde çalışmaya başlayacağını bildiren yetkililer, eğitim sonunda alınacak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı diplomanın, uluslararası meslek diploması özelliğine sahip olacağını kaydetti.



Kafiledeki gençlerin ve ailelerin sevinci



Kafilede yer alan Gurbet Omak, kadın olarak doğuda iş bulmanın zor olduğunu belirterek, "Antalya’da çalışacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Aileme, devletime ve milletime hayırlı olmak için çok çalışacağım" dedi.

Gurbet Omak’ın annesi Tenziye Omak ise maddi durumlarının iyi olmadığını, kendilerine bu imkanın sağlanmasından mutluluk duyduklarını söyledi.



Gençlerden Mustafa Soydan ise işsizlik konusunda çok büyük sıkıntı yaşadığını ifade ederek, aşçı olmak istediğini, bu eğitimin önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.



Oğlunu uğurlamaya gelen yürüme engelli Mehmet Emin Platin de işsiz olduğu için maddi sıkıntı yaşadığını belirtti.



Üç çocuğundan ikisinin bu organizasyonla Antalya’ya gidip iş sahibi olacağını anlatan Platin, diğer oğlunun haziranda gidecek kafilede yer aldığını, çocuklarının iş sahibi olmasından büyük mutluluk duyduğunu bildirdi.



Belediye Başkanı Kaya



Belediye Başkanı Bekir Kaya, bölgenin belli başlı sorunları bulunduğunu, bunların başında işsizliğin geldiğini ifade etti.



Kaya, "Elbette gönül isterdi ki bu iş imkânlarını kendi ilimizde yaratalım. İstihdam olanaklarını kendimiz oluşturalım. Gençlerimiz binlerce kilometre uzaktaki yerlere gitmeye muhtaç olmasın. Ama maalesef bölgemizin koşulları ve ülkemizin mevcut durumu budur" diye konuştu.



Bu organizasyonun büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Kaya, "Yaklaşık 1500 gencimiz, Antalya’da mesleki eğitim aldıktan sonra iş olanaklarına kavuşacak. Bana göre bu, kutsal bir hizmet" dedi.



