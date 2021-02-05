Doğukan Manço, Yusuf Güney'i yalanladı: “Adam Olacak Çocuk” programı için bizim onay verdiğimiz herhangi bir dış yapım yok

Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço, babasıyla özdeşleşen “Adam Olacak Çocuk” programının hak sahibi olduklarını hatırlatarak, herhangi bir dış yapıma onay vermedikleri söyledi.

Yusuf Güney, "Yakın zamanda maksi single çalışmamız çıkacak. Sonrasında TRT çocuk kanalına bir çizgi film projemiz var.” dedi. Güney aynı zamanda “Adam Olacak Çocuk” programını yeniden ekrana taşıyacaklarını söyledi.

Yusuf Güney’in duyurusuna ilişkin Doğukan Manço Twitter hesabından açıklama yaptı.

Doğukan Manço, "Özelden çok sordunuz. ‘Adam Olacak Çocuk’ programı bir nesil yetiştiren çok değerli bir öğretiydi. Yıllardır birçok sunucu ve programcı yapmaya niyetlense de, halihazırda hak sahibi olarak bu bayrağı ailecek biz yürütüyoruz. Bizim onay verdiğimiz herhangi bir dış yapım yoktur" ifadesini kullandı.