Doğukan Manço radyocu oldu

Babası Barış Manço'nun ölümünün ardından eğitim için Amerika'ya giden Doğukan Manço, geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.



Günaydın'da yer alan habere göre, üniversitede önce makine mühendisliği okuyan, ardından bölüm değiştirip şehir bölge planlama bölümünü bitiren genç Manço, şimdilerde eğitimini aldığı iş yerine radyo programcılığı yapıyor.



Radyo Klas'ta salı günleri 'Biçilmiş Kaftan' adında bir program yapan Doğukan Manço, her programını babasının artık klasikleşmiş bir parçasıyla açıyor.

