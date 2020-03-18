Doğukan Manço'dan Survivor itirafı: Adadaki her şeyi yaktık!

Survivor yarışmasına iki kez katılan Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Ada hayatında yaşanan her şeyin gerçek olduğunu belirten Manço, "Orada bilerek kavga çıkaran insanlar vardı" dedi. "Gitmeden önce bütün her şeyi yaktık" diyen Manço, yarışmacıların diğerlerini dinlemek için tuvalete gider gibi yapıp birbirlerini dinlediğini kaydetti.

"Orada yaşanan kavgalar gerçek, fakat insanlar kendine göre de bir kavga sebebi çıkarıyor. Aslında çıkmayacak kavgayı çıkarıyorlar. ‘Neden çıkarıyorlar?’ diye soracak olursanız, o haftanın yıldızı olmak istiyorsunuz, gidip kavga çıkarıyorsunuz bu kadar basit" diyen Manço, "Benim kimse ile bir kavgam yoktu, sebebim de yoktu! Ne oldu baktılar ben kavga çıkarmıyorum birileri gelip, ‘Doğu bu senin hakkında şöyle şöyle söyledi’ deyip bana yorum yaptırıyordu" ifadelerini kullandı.

"Biri kulak misafiri olmak için tuvalete gidiyor gibi yapıp..."

Manço şuları anlattı:

"Yarışmacıların bireysel olarak konuştukları bize aktarılmıyordu. Mesela şöyle oluyordu, adadan bir yarışmacı kulak misafiri olmak için tuvalete gidiyor gibi yapıp yanından geçiyordu. Dedikodu yapan insan anlaşılıyordu zaten. Diyelim kameraya bir şeyler anlatıyor el kol hareketleriyle sen o tarafa yaklaşmaya başlayınca sessizleşip hareketlerinden vazgeçiyorsa, birinin arkasından konuşuyordur.

"Kameramanların bizimle konuşması kesinlikle yasak"

Ben Survivor’a 76 kilo ile gittim, ortalarına doğru konseyde tarttılar bizi ben 63.5 kilo çıktım. Adaya gelen bütün yarışmacılar kameramanlarla iletişim kurmaya çalışıyor, ‘dışarıdan bir haber alır mıyım acaba’ diye ama kameramanların bizimle konuşması kesinlikle yasak.

"Kameralarla samimiyet kurmaya çalışıyorduk"

Adamlar 12 yıldır Survivor çekiyorlar bütün yarışmacıların ne yapmaya çalıştığını biliyorlar. Ekibi kandıramazsın yani, yine de deniyorsun.

Orada hiçbir şey yoktu. Diş fırçası ödüldü, onu hak etmen için kazanman gerekiyordu. Adaya gelirken gizlice diş fırçası sokup da yakalananlar oldu. Birleşme partisi öncesi valizini getiriyorlar, kıyafetlerini alabilesin diye bu kıyafetleri alırken de başında görevliler var.

"Gitmeden önce bütün her şeyi yaktık"

Ben finale kaldığım için adayı en son terk edenlerdenim. Gitmeden önce bütün her şeyi yaktık orada. (barakaydı vs.) Eleme günü gideceğini hissediyorsun çünkü arkandan bir kulis dönmüş senin elenme olasılığın çok yüksek biliyorsun.

Survivor’da duş oyununu kazanmak iyi değil. Vücut tuzlu suya alışınca seni geriyor. Ondan sonra vücudun bir şey salgılıyor ve o seni koruyor. Bunu nereden çıkardın dersen de şöyle, duş ödülünde! Uzun zamandır tuzlu su ile temizleniyorsun, duş ödülünü kazanınca gidip temiz su ve sabunla yıkanınca sinekler yemeye başlıyor. ‘Keşke yıkanmasaydım’ diyorsun.